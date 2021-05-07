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Врач рассказал, как справиться с постковидным синдромом

А также предложил простое упражнение для восстановления лёгких.

7 мая 2021, 04:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Всё больше пациентов после перенесённой коронавирусной инфекции сталкиваются с постковидным синдромом. В чём он выражается и как с ним бороться, рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Медик уточнил, что симптомы, не связанные с сохранением вируса в организме, остаются у 25–70% переболевших CoViD-19.

"То есть вируса уже нет, ПЦР отрицательный, антитела нормализовались, но при этом у человека остаётся порядка двух десятков самых разнообразных симптомов, которые формируются в постковидный синдром", — рассказал Водовозов в интервью радио Sputnik.

Названы первые симптомы тяжёлой формы CoViD-19 у детей

Названы первые симптомы тяжёлой формы CoViD-19 у детей

По словам врача, постковидный синдром выражается в усталости и слабости. При этом у переболевшего внезапно заканчивается энергия и он не может дальше выполнять свои функции. Однако восстанавливаться нужно постепенно. Можно начинать с небольших пеших прогулок: 500 метров, 1000 метров, максимум три километра, посоветовал специалист.

Для восстановления лёгких медик предложил простое упражнение: находим любой прямоугольный предмет, например картину на стене. И начинаем дышать, пробегая по предмету глазами: вдох делаем на короткой части прямоугольника, выдох — на длинной. Должно получиться соотношение при дыхании один к двум: длина вдоха — единица, длина выдоха — две единицы.

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Авторы
Юлия Коновалова

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