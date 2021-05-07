Врач объяснил, на какую серьёзную болезнь указывают ледяные пальцы

Холодные руки у человека всегда свидетельствуют о спазме сосудов, но причины его могут быть разными. Врач-невролог Павел Хорошев объяснил, на что могут указывать ледяные пальцы.

По словам медика, причиной спазма может быть, например, патологическая реакция на холод или синдром Рейно, который при отсутствии лечения может привести к плачевным последствиям, вплоть до ампутации пальцев и даже более значительных частей конечности. Ледяные пальцы также могут быть реакцией организма на понижение давления или приём лекарств.