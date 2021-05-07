Врач объяснил, на какую серьёзную болезнь указывают ледяные пальцы
Таким образом организм может реагировать на понижение давления или приём лекарств, но это не самые страшные причины.
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Холодные руки у человека всегда свидетельствуют о спазме сосудов, но причины его могут быть разными. Врач-невролог Павел Хорошев объяснил, на что могут указывать ледяные пальцы.
По словам медика, причиной спазма может быть, например, патологическая реакция на холод или синдром Рейно, который при отсутствии лечения может привести к плачевным последствиям, вплоть до ампутации пальцев и даже более значительных частей конечности. Ледяные пальцы также могут быть реакцией организма на понижение давления или приём лекарств.
"Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьёзная потеря крови. Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них, пожертвовать ими временно. Спазм достаточно силён для того, чтобы руки стали холодными", — пояснил невролог в беседе со "Звездой".
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