Россиянам рассказали об алкоголе, который нельзя пить натощак

Безопасной дозы спиртного не существует. Тем более натощак не стоит пить крепкие напитки. Хотя глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой может быть аперитивом для запуска ферментативной системы, считает главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

"Если исходить из культуры пития, то есть понятие, как аперитив, но он не должен превращаться в пьянку. Это запуск ферментативной системы, это очень небольшая доза, например глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой. Вредно выпивать натощак, особенно крепкий алкоголь", — цитирует его РИА "Новости".

По словам нарколога, из-за употребления спиртного натощак может случиться алкогольный удар, бессознательная форма опьянения. Чтобы такого не произошло, нужно есть, а потом уже выпивать. При этом нужно делать большие промежутки между употреблением алкоголя, а количество выпитого должно быть сведено к минимуму.

"Конечно, пить потихонечку, но в течение всего выходного дня категорически нельзя. Есть определённые часы, когда алкоголь может быть "условно безопасен", предполагается ближе к вечеру, человек примет алкоголь во время ужина, а потом он ляжет спать", — заключил врач.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный алкоголь. На бутылке отечественного алкогольного напитка должна быть федеральная марка со штрихкодом, у импортного алкоголя — акцизная марка.

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