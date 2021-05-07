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Глава ЛНР заявил, что убийцы полевых командиров республики будут найдены

Расследование покушений ведётся с 2015 года, и у следствия уже есть достаточно зацепок.

7 мая 2021, 05:56
<p>Глава ЛНР Леонид Пасечник. Фото © ТАСС / Река Александр</p>

Глава ЛНР Леонид Пасечник. Фото © ТАСС / Река Александр

Правоохранительные органы самопровозглашённой Луганской Народной Республики продолжают расследование покушений на казачьего атамана Павла Дрёмова и командира бригады "Призрак" Алексея Мозгового. Как рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, убийцы обязательно будут найдены и понесут наказание.

По словам лидера республики, силовики уже нашли исполнителей покушения на одного из руководителей Народной милиции Луганской Народной Республики Олега Анащенко. Сейчас они находятся за решёткой, а правоохранители занимаются поисками заказчиков и организаторов.

"По остальным делам расследование продвигается. В какой стадии — мне не хотелось бы озвучивать, потому что это является, безусловно, тайной следствия в том числе. Но поверьте, что однозначно в этом направлении мы работаем — и убийцы будут найдены", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, командир бригады "Призрак" Алексей Мозговой был убит в мае 2015 года. Его автомобиль попал в засаду, а все находившиеся внутри были расстреляны. Вместе с Мозговым погибли его пресс-секретарь и охрана.

Покушение на казачьего атамана Павла Дрёмова произошло на трассе Первомайск – Стаханов в ЛНР в декабре 2015 года. Самодельное взрывное устройство сработало в автомобиле, в котором передвигался полевой командир. Власти республики обвинили в убийстве спецслужбы Украины.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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