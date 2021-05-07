Глава ЛНР заявил, что убийцы полевых командиров республики будут найдены

По словам лидера республики, силовики уже нашли исполнителей покушения на одного из руководителей Народной милиции Луганской Народной Республики Олега Анащенко. Сейчас они находятся за решёткой, а правоохранители занимаются поисками заказчиков и организаторов.

"По остальным делам расследование продвигается. В какой стадии — мне не хотелось бы озвучивать, потому что это является, безусловно, тайной следствия в том числе. Но поверьте, что однозначно в этом направлении мы работаем — и убийцы будут найдены", — сказал он в беседе с РИА "Новости".