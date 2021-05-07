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В ЛНР сообщили о пятикратном росте количества обстрелов со стороны Украины

Ополченцы обвинили украинских военных в применении тяжёлого вооружения, миномётов.

7 мая 2021, 03:36
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Количество обстрелов ЛНР со стороны Украины с февраля увеличилось в пять раз, обстановка на линии соприкосновения "стабильно напряжённая". Об этом заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Наша территория подвергается постоянным обстрелам из тяжёлого вооружения, миномётов. Наши службы фиксируют практически пятикратное увеличение обстрелов нашей территории после 19 февраля, когда прошло закрытое заседание СНБО Украины, на котором было принято какое-то решение по Донбассу", — сказал он в интервью РИА "Новости".

По убеждению Пасечника, применение тяжёлого вооружения каждый раз согласовывается с высшим военным командованием Украины. Он отметил, что в последнее время обстановка на линии соприкосновения обострилась.

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Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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