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"Чтобы помнили": В раде покажут фильм "В бой идут одни старики"

Кинопоказ состоится в кинозале украинского парламента 7 мая в 12:00.

7 мая 2021, 03:16
<p>Фото © Кадр фильма "В бой идут одни старики"</p>

Фото © Кадр фильма "В бой идут одни старики"

Депутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы — За жизнь" получили официальное право на публичный показ цветной копии фильма о войне "В бой идут одни старики" режиссёра Леонида Быкова. Об этом сообщил народный депутат Вадим Рабинович на своей странице в "Фейсбуке".

"Если хочешь можешь! Как и обещал, завтра в кинозале Верховной рады показ фильма "В бой идут одни старики". Чтобы помнили...", — написал Рабинович.

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Советский шедевр покажут в кинозале Верховной рады 7 мая в 12:00. Перед кинопоказом нардепы от фракции "Оппозиционной платформы" проведут небольшой брифинг для журналистов.

Ранее Лайф писал о том, что депутат от партии Зеленского собралась бежать с Украины из-за "угрозы войны".

Авторы
Юлия Коновалова

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