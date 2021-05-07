"Чтобы помнили": В раде покажут фильм "В бой идут одни старики"
Кинопоказ состоится в кинозале украинского парламента 7 мая в 12:00.
Фото © Кадр фильма "В бой идут одни старики"
Депутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы — За жизнь" получили официальное право на публичный показ цветной копии фильма о войне "В бой идут одни старики" режиссёра Леонида Быкова. Об этом сообщил народный депутат Вадим Рабинович на своей странице в "Фейсбуке".
"Если хочешь — можешь! Как и обещал, завтра в кинозале Верховной рады — показ фильма "В бой идут одни старики". Чтобы помнили...", — написал Рабинович.
Советский шедевр покажут в кинозале Верховной рады 7 мая в 12:00. Перед кинопоказом нардепы от фракции "Оппозиционной платформы" проведут небольшой брифинг для журналистов.
Ранее Лайф писал о том, что депутат от партии Зеленского собралась бежать с Украины из-за "угрозы войны".
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