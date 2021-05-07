Мощный взрыв на заводе в Китае: один человек погиб и трое ранены
Вероятной причиной произошедшего стал реагент, который использовался при ремонте дороги.
Видео © Соцсети
В Гуанчи-Чжуанском автономном районе Китая на ремонтном заводе произошёл мощный взрыв. По данным информационного портала Sina, один человек погиб, ещё трое получили различные ранения.
На кадрах с места инцидента видно, что после взрыва образовалось большое облако дыма, напоминающее гриб. Мощная взрывная волна повредила находящиеся в округе автомобили, выбила стёкла домов и повалила деревья. Вероятнее всего, причиной взрыва стал реагент теплового расширения, который использовался при ремонте дороги.
Ранее Лайф писал о том, что экс-президент Мальдив ранен при взрыве в столице страны.
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