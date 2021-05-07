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Мощный взрыв на заводе в Китае: один человек погиб и трое ранены

Вероятной причиной произошедшего стал реагент, который использовался при ремонте дороги.

7 мая 2021, 02:21

Видео © Соцсети

В Гуанчи-Чжуанском автономном районе Китая на ремонтном заводе произошёл мощный взрыв. По данным информационного портала Sina, один человек погиб, ещё трое получили различные ранения.

На кадрах с места инцидента видно, что после взрыва образовалось большое облако дыма, напоминающее гриб. Мощная взрывная волна повредила находящиеся в округе автомобили, выбила стёкла домов и повалила деревья. Вероятнее всего, причиной взрыва стал реагент теплового расширения, который использовался при ремонте дороги.

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Авторы
Юлия Коновалова

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