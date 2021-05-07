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Госсекретарь США подвёл итоги своего визита в Киев

Блинкен заявил о решимости Вашингтона помочь Украине в проведении реформ для "процветающего будущего".

7 мая 2021, 02:30
<p>Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен (справа). Фото © Офис президента Украины</p>

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен (справа). Фото © Офис президента Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен подвёл итоги своего визита в Киев, в ходе которого он встретился с руководством Украины. Переговоры с лидером Незалежной Владимиром Зеленским и остальные встречи он назвал продуктивным времяпрепровождением.

"США полны решимости поддерживать [Украину] перед лицом российской агрессии и в проведении реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", — написал глава Госдепартамента в "Твиттере".

Экс-посол США не увидел судьбоносных решений по итогам визита Блинкена на Украину

Экс-посол США не увидел судьбоносных решений по итогам визита Блинкена на Украину

Ранее Лайф сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал две самые главные внутренние угрозы Украины, — это, по его мнению, коррупция и олигархи. Экс-президент Незалежной Пётр Порошенко оценил высокую степень осведомлённости Вашингтона о ситуации внутри страны. Он отметил, что госсекретарь особенно акцентировал внимание на необходимости проведения реформ — корпоративного управления и в сфере антикоррупционной инфраструктуры.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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