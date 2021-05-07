Госсекретарь США подвёл итоги своего визита в Киев
Блинкен заявил о решимости Вашингтона помочь Украине в проведении реформ для "процветающего будущего".
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен (справа). Фото © Офис президента Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен подвёл итоги своего визита в Киев, в ходе которого он встретился с руководством Украины. Переговоры с лидером Незалежной Владимиром Зеленским и остальные встречи он назвал продуктивным времяпрепровождением.
"США полны решимости поддерживать [Украину] перед лицом российской агрессии и в проведении реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", — написал глава Госдепартамента в "Твиттере".
Ранее Лайф сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал две самые главные внутренние угрозы Украины, — это, по его мнению, коррупция и олигархи. Экс-президент Незалежной Пётр Порошенко оценил высокую степень осведомлённости Вашингтона о ситуации внутри страны. Он отметил, что госсекретарь особенно акцентировал внимание на необходимости проведения реформ — корпоративного управления и в сфере антикоррупционной инфраструктуры.
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