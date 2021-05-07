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Астрономы запечатлели "бешеную" китайскую ракету в 700 км от Земли

Long March 5B неконтролируемо войдёт в атмосферу нашей планеты в ближайшие выходные.

7 мая 2021, 02:00
<p>Фото © Virtual Telescope</p>

Фото © Virtual Telescope

Группа астрономов из проекта Virtual Telescope, который возглавляет Джанлука Маси, сделала снимок своенравной китайской ракеты Long March 5B, которая вышла из-под контроля и на большой скорости начала падать на Землю.

"Во время съёмок ступень ракеты находилась на расстоянии около 700 км от телескопа, а Солнце всего на несколько градусов ниже горизонта, поэтому небо было невероятно ярким", — говорится в сообщении.

Лётчик-космонавт рассказал, когда смогут рассчитать траекторию падения китайской ракеты

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Чтобы запечатлеть вторую ступень ракеты-носителя, специалистам пришлось сделать кадр с секундной выдержкой.

Ранее "Роскосмос" предсказал места возможного падения "бешеной" китайской ракеты. У космического судна большой выбор мест "приземления", включая США, Латинскую Америку, Африку, Австралию, территории Ближнего и Среднего Востока.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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