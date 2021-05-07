Астрономы запечатлели "бешеную" китайскую ракету в 700 км от Земли

Группа астрономов из проекта Virtual Telescope, который возглавляет Джанлука Маси, сделала снимок своенравной китайской ракеты Long March 5B, которая вышла из-под контроля и на большой скорости начала падать на Землю.

"Во время съёмок ступень ракеты находилась на расстоянии около 700 км от телескопа, а Солнце — всего на несколько градусов ниже горизонта, поэтому небо было невероятно ярким", — говорится в сообщении.