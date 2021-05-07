Астрономы запечатлели "бешеную" китайскую ракету в 700 км от Земли
Long March 5B неконтролируемо войдёт в атмосферу нашей планеты в ближайшие выходные.
Фото © Virtual Telescope
Группа астрономов из проекта Virtual Telescope, который возглавляет Джанлука Маси, сделала снимок своенравной китайской ракеты Long March 5B, которая вышла из-под контроля и на большой скорости начала падать на Землю.
"Во время съёмок ступень ракеты находилась на расстоянии около 700 км от телескопа, а Солнце — всего на несколько градусов ниже горизонта, поэтому небо было невероятно ярким", — говорится в сообщении.
Чтобы запечатлеть вторую ступень ракеты-носителя, специалистам пришлось сделать кадр с секундной выдержкой.
Ранее "Роскосмос" предсказал места возможного падения "бешеной" китайской ракеты. У космического судна большой выбор мест "приземления", включая США, Латинскую Америку, Африку, Австралию, территории Ближнего и Среднего Востока.
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