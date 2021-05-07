Загадочная смерть двух человек при пожаре в Москве могла быть убийством

После тушения пожара в квартире жилого дома в Староватутинском проезде на северо-востоке Москвы удалось установить личность одного из погибших. Им оказался 50-летний безработный хозяин квартиры. Личность женщины пока установить не удалось. Предполагается, что она была сожительницей погибшего, сообщает "МК".

При осмотре тел погибших судмедэксперт обнаружил колото-резаные ранения. Соседи по подъезду рассказали, что погибшие злоупотребляли алкоголем. Несмотря на это, они вели себя достаточно тихо. Одна из соседок утверждает, что накануне пожара в квартиру заходил один из местных жителей.

Напомним, пожар в московской квартире в Староватутинском проезде произошёл ночью 6 мая. В квартире нашли тела погибших мужчины и женщины. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

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