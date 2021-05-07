Россияне по всей стране публикуют фотоколлажи в рамках акции "Зеркало истории"

Пользователи соцсетей по всей России публикуют фотоколлажи из современных и военных фотографий времён Великой Отечественной войны в рамках акции "Зеркало истории". Цель проекта — с помощью фотографий совместить прошлое и настоящее.

Принять участие в флешмобе может каждый желающий. Для этого необходимо создать коллаж из фотографий и выложить у себя на личных страницах в социальных сетях, используя хештеги #Зеркалоистории #Росмолодежь #Роспатриотцентр. Акция продлится до 9 мая.