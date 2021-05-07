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Россияне по всей стране публикуют фотоколлажи в рамках акции "Зеркало истории"

Принять участие в флешмобе может любой желающий. Он продлится до Дня Победы.

7 мая 2021, 01:37
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/tamannews/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tamannews</a></p>

Фото © Instagram / tamannews

Пользователи соцсетей по всей России публикуют фотоколлажи из современных и военных фотографий времён Великой Отечественной войны в рамках акции "Зеркало истории". Цель проекта — с помощью фотографий совместить прошлое и настоящее.

  • Фото © VK / Школа № 2
    Фото © VK / Школа № 2
  • Фото © VK / Администрация района им.Полины Осипенко
    Фото © VK / Администрация района им.Полины Осипенко
  • Фото © VK / Ирина Павловская
    Фото © VK / Ирина Павловская
  • Фото © VK / Ирина Павловская
    Фото © VK / Ирина Павловская
  • Фото © VK / Катя Максимова
    Фото © VK / Катя Максимова

Фото © VK / Школа № 2

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Принять участие в флешмобе может каждый желающий. Для этого необходимо создать коллаж из фотографий и выложить у себя на личных страницах в социальных сетях, используя хештеги #Зеркалоистории #Росмолодежь #Роспатриотцентр. Акция продлится до 9 мая.

Запущена акция "История Победы" с рассказами школьников об их прадедах-ветеранах

Запущена акция "История Победы" с рассказами школьников об их прадедах-ветеранах

Ранее Лайф писал о том, что в российских школах прошла акция "Вальс для победителей".

Авторы
Юлия Коновалова

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