Россияне по всей стране публикуют фотоколлажи в рамках акции "Зеркало истории"
Принять участие в флешмобе может любой желающий. Он продлится до Дня Победы.
Фото © Instagram / tamannews
Пользователи соцсетей по всей России публикуют фотоколлажи из современных и военных фотографий времён Великой Отечественной войны в рамках акции "Зеркало истории". Цель проекта — с помощью фотографий совместить прошлое и настоящее.
Принять участие в флешмобе может каждый желающий. Для этого необходимо создать коллаж из фотографий и выложить у себя на личных страницах в социальных сетях, используя хештеги #Зеркалоистории #Росмолодежь #Роспатриотцентр. Акция продлится до 9 мая.
Ранее Лайф писал о том, что в российских школах прошла акция "Вальс для победителей".
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