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Байден продлил санкции против Сирии ещё на год

В список сохранённых ограничительных мер входит запрет на экспорт определённых категорий американских товаров в САР.

7 мая 2021, 01:24
<p>Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Evan Vucci / АР</p>

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Evan Vucci / АР

Президент США Джо Байден принял решение ещё на один год продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии. Об этом говорится в уведомлении, распространённом Белым домом.

"Действия сирийского режима представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. В связи с этим чрезвычайное положение, объявленное 11 мая 2004 года, и меры должны действовать и после 11 мая 2021 года. Поэтому я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями правительства Сирии", — говорится в документе.

В список сохранённых ограничительных мер входят блокировка активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определённых категорий американских товаров и услуг в Сирию. США обвинили руководство Сирии в нарушении прав человека и призвали властей страны ввести режим прекращения огня, обеспечить беспрепятственную доставку гумпомощи населению и начать политическое урегулирование.

Россия напомнила США о нелегальном пребывании американских военных в Сирии

Россия напомнила США о нелегальном пребывании американских военных в Сирии

Байден также подписал аналогичные указы о продлении режима ЧС, связанные с ситуациями в Центральноафриканской Республике и Ираке.

Ранее Лайф писал, что Россия сообщила об интенсивном перемещении боевой техники коалиции в Сирии. Вашингтону и союзникам в очередной раз напомнили о незаконности пребывания в стране без разрешения и приглашения официального Дамаска.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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