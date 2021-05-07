В США грабители захватили заложников в отделении банка
Правоохранителям удалось добиться освобождения как минимум одной женщины.
В США грабители захватили заложников в отделении банка. Видео © Соцсети
В американском штате Миннесота неизвестные захватили заложников в отделении банка. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.
"Мы ведём переговоры. Внутри удерживается неизвестное число сотрудников банка", — сказал представитель полицейского управления.
Сигнал о захвате заложников поступил в правоохранительные органы приблизительно в 15:00 по времени восточного побережья США (22:00 мск). В операции против грабителей принимают участие специалисты Федерального бюро расследований (ФБР). Судя по кадрам с места событий, правоохранителям удалось добиться освобождения как минимум одной женщины.
А в штате Теннесси ранее ученик открыл стрельбу в школе. Затем он засел в туалете и начал отстреливаться от прибывших на место стражей порядка, в результате чего был убит.
Лента новостей
Выбор редакции
Псаки заявила о возможном уходе с поста пресс-секретаря Белого дома
Ограбление средь бела дня на петербургском мосту попало на видео
Один человек погиб и несколько пострадали при наезде автомобиля на толпу в США
Астронавт NASA сравнила ощущения от полётов на Crew Dragon и "Союзе"
"Помнить, нельзя забыть": Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Польши
Комментариев: 0