В США грабители захватили заложников в отделении банка. Видео © Соцсети

В американском штате Миннесота неизвестные захватили заложников в отделении банка. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

"Мы ведём переговоры. Внутри удерживается неизвестное число сотрудников банка", — сказал представитель полицейского управления.

Сигнал о захвате заложников поступил в правоохранительные органы приблизительно в 15:00 по времени восточного побережья США (22:00 мск). В операции против грабителей принимают участие специалисты Федерального бюро расследований (ФБР). Судя по кадрам с места событий, правоохранителям удалось добиться освобождения как минимум одной женщины.

А в штате Теннесси ранее ученик открыл стрельбу в школе. Затем он засел в туалете и начал отстреливаться от прибывших на место стражей порядка, в результате чего был убит.

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