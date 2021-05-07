"Помнить, нельзя забыть": Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Польши
В обнародованных файлах, в частности, содержатся свидетельства помощи, которую Красная Армия оказывала населению страны.
Коллаж © LIFE Фото © Минобороны РФ
Министерство обороны рассекретило архивные документы об освобождении Польши от нацистских захватчиков. В специальном мультимедийном разделе сайта ведомства под названием "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть" опубликованы журналы военных действий, наградные листы, документы о братских захоронениях бойцов и командиров Красной армии.
"Архивные материалы рассказывают о кровопролитных боях Красной армии по освобождению Польши от немецко-фашистских оккупантов, о массовом героизме советских солдат и офицеров, о всесторонней помощи Советского Союза в восстановлении мирной жизни", — говорится в сообщении Минобороны.
В разделе также можно увидеть и свидетельства помощи, которую войска Красной армии оказывали польскому населению и после освобождения. Так, с марта по ноябрь 1945 года для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд рублей в ценах 1945 года.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны рассекретило уникальные архивы о взятии Берлина. Среди обнародованных документов — журналы боевых действий, именные списки безвозвратных потерь и карточка мемориала в Трептов-парке.
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