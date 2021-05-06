Саудовский принц выплатит кредиты подданных, оказавшихся в тюрьме за долги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пообещал погасить кредиты более 150 жителей королевства, которые оказались в тюрьме за долги. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Он решил помочь подданным по случаю священного месяца Рамадана. На погашение кредитов принц выделил 13 млн саудовских риалов (почти $3,5 млн). Ещё более 23 миллионов долларов Мухаммед бен Сальман Аль Сауд планирует направить на благотворительность.

Ранее Лайф писал о том, что саудовский принц Аль-Валид бин Халид Аль-Сауд, находящийся в коме 15 лет, неожиданно поднял руку.

Авторы