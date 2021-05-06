Ты не пройдёшь! Twitter заблокировал аккаунт для репостов с нового сайта Трампа
Страница просуществовала всего несколько часов после создания.
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт, созданный для копирования сообщений, размещённых на сайте бывшего президента США Дональда Трампа. Работа аккаунта "@DJTDesk" была приостановлена через несколько часов после его запуска.
"Согласно нашим правилам предотвращения уклонения от блокировки, мы предпримем принудительные меры в отношении аккаунтов, которые однозначно нацелены на замещение или продвижение контента, имеющего отношение к заблокированному аккаунту", — объяснили в Twitter.
Напомним, в январе после штурма Капитолия аккаунт Дональда Трампа в "Твиттере" заблокировали навсегда из-за опасности новых призывов к насилию. Глава соцсети Джек Дорси отметил, что не празднует и не испытывает чувства гордости от этого. Позже представители компании заявили, что не собираются восстанавливать аккаунт бывшего американского лидера, даже если тот вновь будет баллотироваться в президенты.
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