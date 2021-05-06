Ты не пройдёшь! Twitter заблокировал аккаунт для репостов с нового сайта Трампа

Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт, созданный для копирования сообщений, размещённых на сайте бывшего президента США Дональда Трампа. Работа аккаунта "@DJTDesk" была приостановлена через несколько часов после его запуска.

"Согласно нашим правилам предотвращения уклонения от блокировки, мы предпримем принудительные меры в отношении аккаунтов, которые однозначно нацелены на замещение или продвижение контента, имеющего отношение к заблокированному аккаунту", — объяснили в Twitter.