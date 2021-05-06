"Какие упёртые эти русские": Опубликованы письма бойца вермахта о блокаде Ленинграда

Газета Die Welt опубликовала письма немецкого солдата Вальтера Годеля, служившего на Восточном фронте и принимавшего участие в осаде Ленинграда. Они примечательны одной вещью — в 1941-м они полны оптимизма, веры в успех блицкрига и скорое возвращение домой, но чем дальше идёт война, тем больше в них уныния и отчаяния.

Годель служил в 18-й армии группы "Север" и в начале называл Восточный фронт одним из лучших событий, которые произошли в его жизни, ведь, будучи сыном простого крестьянина, он никогда не покидал родную деревню в Швабии.

"У меня всё всегда замечательно. Вчера состоялось мое первое боевое крещение", — гласит одно из первых писем Вальтера.

И очень многие немецкие солдаты говорили о своих первых боях и убийствах с подобной бравадой, потому что ещё не знали, что их ждёт впереди. А впереди их ждала зима. Зима, к которой вермахт был совершенно не готов. Холодная, долгая и беспощадная к непривыкшим к подобным морозам европейцам, которые к тому же ещё и разграбили и сожгли всё, что могло им помочь её пережить.

"Тут уже два дня лежит снег, а ещё очень холодно. <…> Тут нет ни сена, ни соломы — вообще ничего, потому что людям пришлось отправиться в путь во время сбора урожая"; "75% всего имущества сожжено"; "Ты не представляешь себе, какие упёртые эти русские. Они сотнями валяются на льду и всё равно ежедневно атакуют нас", — говорится в письмах Вальтера о боях 1941–1942 годов.

А после произошло знаменательное событие — Красная армия пробила немецкую блокаду немного южнее Ленинграда, взяв осаждавших город солдат в Холмский котёл. Именно им на помощь и бросили батальон, в котором служил Вальтер. И тут его письма начинают окончательно сквозить отчаянием, потому что к нему приходит осознание: война против противника, который после стольких потерь имеет силы сначала шесть раз отразить штурм, а потом ещё и взять тебя в тиски, априори не может быть простой и быстрой.

"Мы шесть раз шли в атаку и так и не смогли пробиться. На седьмой раз нам это наконец удалось — ценой тяжёлых боев и больших потерь… Но русские сумели вновь сжать тиски и заперли нас", — писал Вальтер.

27 февраля 1944 года в боях под Невелем Вальтер Годель получил тяжёлое ранение и в тот же вечер умер.

Ранее Лайф писал об опубликованных Минобороны уникальных документах с первых дней войны. Советские солдаты отмечали, что противник хорошо владеет оружием, но при этом труслив и наступает по расписанию.

Авторы