В Петербурге пенсионерка настучала ребёнку по голове, заступаясь за внука. Видео © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после того, как женщина вмешалась в конфликт 11-летних школьников и ударила оппонента своего внука по голове. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Инцидент попал на видео. На кадрах с уличных камер видно, как пожилая женщина в ярко-синей куртке уверенно идёт к ребёнку, несколько раз бьёт его, что-то долго выговаривает, а потом указывает в направлении другого ребёнка.

Пострадавшего мальчика осмотрели врачи и отпустили домой. Тем временем его отец обратился в полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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