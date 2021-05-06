В Петербурге пенсионерка настучала ребёнку по голове, заступаясь за внука
Пострадавшего мальчика осмотрели врачи и отпустили домой. Тем временем его отец обратился в полицию.
Кадр видео © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Петербурге пенсионерка настучала ребёнку по голове, заступаясь за внука. Видео © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после того, как женщина вмешалась в конфликт 11-летних школьников и ударила оппонента своего внука по голове. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Инцидент попал на видео. На кадрах с уличных камер видно, как пожилая женщина в ярко-синей куртке уверенно идёт к ребёнку, несколько раз бьёт его, что-то долго выговаривает, а потом указывает в направлении другого ребёнка.
Пострадавшего мальчика осмотрели врачи и отпустили домой. Тем временем его отец обратился в полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее в одном из жилых домов Самары парень сильно избил и ограбил 15-летнего подростка прямо в лифте, а затем скрылся. Мальчика, который пытался сопротивляться нападавшему, госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Впоследствии подозреваемого задержали, свою вину он признал. Выяснилось, что злоумышленник уже был судим.
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