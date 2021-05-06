Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

На Украине окрестили "недогражданами" жителей Донбасса с российскими паспортами

На такие мысли украинского политика натолкнуло отсутствие в выданных документах отметки о прописке.

6 мая 2021, 22:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

"Недогражданами" окрестили жителей Донбасса, получивших российские паспорта. По крайней мере так их назвал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в эфире телеканала "Обозреватель".

По его мнению, раз в выданных документах нет отметки о регистрации, то, значит, их обладатели лишены значительной части прав "настоящих граждан России". Согласно представлениям Туки, такие жители Донбасса якобы не могут получать пенсии в РФ и участвовать в выборах. Это, к слову, неверно.

МИД Украины осудил выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР

МИД Украины осудил выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Напомним, что в 2021-м в Донбассе будет миллион граждан России. При этом сначала люди должны получить документ ДНР и только потом российский паспорт.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1