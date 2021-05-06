На Украине окрестили "недогражданами" жителей Донбасса с российскими паспортами

По его мнению, раз в выданных документах нет отметки о регистрации, то, значит, их обладатели лишены значительной части прав "настоящих граждан России". Согласно представлениям Туки, такие жители Донбасса якобы не могут получать пенсии в РФ и участвовать в выборах. Это, к слову, неверно.