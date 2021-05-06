На Украине окрестили "недогражданами" жителей Донбасса с российскими паспортами
На такие мысли украинского политика натолкнуло отсутствие в выданных документах отметки о прописке.
Фото © Pixabay
"Недогражданами" окрестили жителей Донбасса, получивших российские паспорта. По крайней мере так их назвал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в эфире телеканала "Обозреватель".
По его мнению, раз в выданных документах нет отметки о регистрации, то, значит, их обладатели лишены значительной части прав "настоящих граждан России". Согласно представлениям Туки, такие жители Донбасса якобы не могут получать пенсии в РФ и участвовать в выборах. Это, к слову, неверно.
Напомним, что в 2021-м в Донбассе будет миллион граждан России. При этом сначала люди должны получить документ ДНР и только потом российский паспорт.
Выбор редакции
США изучают варианты дополнительной военной помощи Украине
Глава ДНР описал изменение Минских соглашений фразой: "Это будет резня"
Ты не пройдёшь! Twitter заблокировал аккаунт для репостов с нового сайта Трампа
"Газпром" пообещал бесплатно провести газ в небольшие дома россиян
"Какие упёртые эти русские": Опубликованы письма бойца вермахта о блокаде Ленинграда
Комментариев: 0