США изучают варианты дополнительной военной помощи Украине

Пентагон активно изучает, какие дополнительные вооружения может предоставить Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам в Киеве, стенограмма которого опубликована на сайте Госдепартамента.

"Пентагон является главным партнёром для Украины. Мы изучаем, какое дополнительное содействие, помимо предоставленной нами значительной помощи, включая технику, будет необходимо Украине сейчас", – сказал Блинкен в ответ на вопрос, собирается ли Вашингтон предоставить Киеву системы ПВО и противоснайперское оборудование.

Госсекретарь отметил важность "сохранять бдительность" в отношении России, так как на границе с Украиной ещё сохраняется серьёзное присутствие российских сил.

Ранее Лайф писал о том, что Украина призвала США "мотивировать" Россию на выполнение соглашений по Донбассу.

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