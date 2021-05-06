США изучают варианты дополнительной военной помощи Украине
Киев ранее запросил у Вашингтона системы ПВО и противоснайперское оборудование.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / АР
Пентагон активно изучает, какие дополнительные вооружения может предоставить Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам в Киеве, стенограмма которого опубликована на сайте Госдепартамента.
"Пентагон является главным партнёром для Украины. Мы изучаем, какое дополнительное содействие, помимо предоставленной нами значительной помощи, включая технику, будет необходимо Украине сейчас", – сказал Блинкен в ответ на вопрос, собирается ли Вашингтон предоставить Киеву системы ПВО и противоснайперское оборудование.
Госсекретарь отметил важность "сохранять бдительность" в отношении России, так как на границе с Украиной ещё сохраняется серьёзное присутствие российских сил.
Ранее Лайф писал о том, что Украина призвала США "мотивировать" Россию на выполнение соглашений по Донбассу.
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