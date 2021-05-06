"Газпром" пообещал бесплатно провести газ в небольшие дома россиян

Бесплатно подключены к газу будут дома граждан РФ площадью до 300 квадратов. Речь идёт о потребителях — физлицах с максимальным расходом газа не более семи кубометров в час, сообщил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения. В обязанностях регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка", — объяснил Густов в интервью телеканалу "Россия-1".

При этом границы земельного участка не должны находиться на расстоянии более 200 метров от газораспределительной сети. Строительство линий внутри своей территории хозяин должен уже оплатить сам.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Глава государства отметил, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям.

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