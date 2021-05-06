Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Газпром" пообещал бесплатно провести газ в небольшие дома россиян

При этом границы земельного участка не должны находиться на расстоянии более 200 метров от газораспределительной сети.

6 мая 2021, 23:36
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Бесплатно подключены к газу будут дома граждан РФ площадью до 300 квадратов. Речь идёт о потребителях — физлицах с максимальным расходом газа не более семи кубометров в час, сообщил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения. В обязанностях регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка", — объяснил Густов в интервью телеканалу "Россия-1".

Озвучена стоимость полной газификации России

Озвучена стоимость полной газификации России

При этом границы земельного участка не должны находиться на расстоянии более 200 метров от газораспределительной сети. Строительство линий внутри своей территории хозяин должен уже оплатить сам.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Глава государства отметил, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1