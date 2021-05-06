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Экс-посол США не увидел судьбоносных решений по итогам визита Блинкена на Украину

Однако, по мнению дипломата, приезд главы Госдепа послужит укреплению отношений между странами.

6 мая 2021, 23:46
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев не увенчался судьбоносными решениями, считает бывший американский посол на Украине Джон Хёрбст.

"Очевидно, что визит не увенчался какими-то специфическими соглашениями или шагами. Но я верю, что это часть процесса, направленного на укрепление близких отношений между Украиной и США", — заявил дипломат в беседе с газетой "Сегодня".

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По мнению Хёрбса, по итогам визита Блинкена может состояться встреча президентов США и Украины. Однако когда именно, он затрудняется ответить, — может в ближайшие месяцы, а может и в следующем году. Дипломат полагает, что фокусироваться на саммите Байдена и Зеленского не стоит. Он считает куда более важным демонстрацию поддержки Украине со стороны США.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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