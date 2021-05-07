Один человек погиб и несколько пострадали при наезде автомобиля на толпу в США

Одна женщина погибла, ещё несколько человек получили травмы при наезде автомобиля на толпу пешеходов возле ресторана в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, наезду предшествовала драка, которая началась внутри ресторана и перетекла на парковку. При этом, участвовал ли водитель в конфликте, ещё не установлено. После тарана он попытался скрыться с места происшествия, но его задержали.

А в штате Теннесси ранее ученик открыл стрельбу в школе. Затем он засел в туалете и начал отстреливаться от прибывших на место стражей порядка, в результате чего был убит.

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