Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Один человек погиб и несколько пострадали при наезде автомобиля на толпу в США

Водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

7 мая 2021, 00:12
<p>Фото © Houston Police Department</p>

Фото © Houston Police Department

Одна женщина погибла, ещё несколько человек получили травмы при наезде автомобиля на толпу пешеходов возле ресторана в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, наезду предшествовала драка, которая началась внутри ресторана и перетекла на парковку. При этом, участвовал ли водитель в конфликте, ещё не установлено. После тарана он попытался скрыться с места происшествия, но его задержали.

В США неизвестный открыл стрельбу в отделении FedEx

В США неизвестный открыл стрельбу в отделении FedEx

А в штате Теннесси ранее ученик открыл стрельбу в школе. Затем он засел в туалете и начал отстреливаться от прибывших на место стражей порядка, в результате чего был убит.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1