Псаки заявила о возможном уходе с поста пресс-секретаря Белого дома
Она подчеркнула, что ей нравятся вызовы и ответственность, которые предполагает эта должность.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Фото © ТАСС / АР
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что может в следующем году покинуть свой пост. По её словам, она договаривалась с командой президента США Джо Байдена во время предвыборной кампании о сроке на один год.
"Я думаю, что пришло время для кого-то другого получить эту работу через год или примерно через год", — сказала она в интервью CNN.
Псаки при этом подчеркнула, что ей нравятся вызовы и ответственность, которые предполагает эта должность. Она также призналась, что раньше не видела себя на таком посту. По словам пресс-секретаря Белого дома, во время работы в Госдепартаменте она узнала очень много о вопросах внешней, международной политики, но были и негативные моменты. Так, Псаки полагает, что "стала жертвой российской пропаганды".
Ранее Лайф писал о том, что Псаки оценила эффективность антироссийских санкций.
Выбор редакции
Очень шумный "дух Линкольна" прервал пресс-конференцию Джен Псаки
В США грабители захватили заложников в отделении банка
Экс-посол США не увидел судьбоносных решений по итогам визита Блинкена на Украину
Астронавт NASA сравнила ощущения от полётов на Crew Dragon и "Союзе"
"Помнить, нельзя забыть": Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Польши
Комментариев: 0