Псаки заявила о возможном уходе с поста пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что может в следующем году покинуть свой пост. По её словам, она договаривалась с командой президента США Джо Байдена во время предвыборной кампании о сроке на один год.

"Я думаю, что пришло время для кого-то другого получить эту работу через год или примерно через год", — сказала она в интервью CNN.

Псаки при этом подчеркнула, что ей нравятся вызовы и ответственность, которые предполагает эта должность. Она также призналась, что раньше не видела себя на таком посту. По словам пресс-секретаря Белого дома, во время работы в Госдепартаменте она узнала очень много о вопросах внешней, международной политики, но были и негативные моменты. Так, Псаки полагает, что "стала жертвой российской пропаганды".

Ранее Лайф писал о том, что Псаки оценила эффективность антироссийских санкций.

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