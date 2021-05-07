Астронавт NASA сравнила ощущения от полётов на Crew Dragon и "Союзе"

Астронавт NASA Шэннон Уолкер сравнила полёты на российском космическом корабле "Союз" и американском Crew Dragon. Различия не очень существенные, но они есть.

"Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения — разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например, в Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в "Союзе", — сказала Уолкер на пресс-конференции в NASA.