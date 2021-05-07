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Астронавт NASA сравнила ощущения от полётов на Crew Dragon и "Союзе"

По словам Уолкер, посадка на корабле SpaceX "немного мягче" приземления капсулы российского аппарата.

7 мая 2021, 00:54
<p>Фото © NASA / Билл Ингаллс</p>

Фото © NASA / Билл Ингаллс

Астронавт NASA Шэннон Уолкер сравнила полёты на российском космическом корабле "Союз" и американском Crew Dragon. Различия не очень существенные, но они есть.

"Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения — разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например, в Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в "Союзе", — сказала Уолкер на пресс-конференции в NASA.

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Астронавт добавила, что посадка Crew Dragon на воду показалась ей "немного мягче" приземления капсулы российского "Союза", однако в целом между двумя кораблями, отметила Уолкер, много общего.

Напомним, корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю 2 мая. Он приводнился в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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