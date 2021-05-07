В Омской области потушили пожар, уничтоживший половину деревни

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, уничтоживший половину деревни Каракуль в Омской области. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

"Пожар ликвидирован в 05:41 (02:41 мск) 07.05.2021 года. К тушению пожара от МЧС России привлекались 21 человек и 9 единиц техники", — уточнили в управлении.