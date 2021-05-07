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В Омской области потушили пожар, уничтоживший половину деревни

В результате сгорели 25 строений, 14 из которых — жилые дома.

7 мая 2021, 01:49
<p>Фото © ГУ МЧС России по Омской области</p>

Фото © ГУ МЧС России по Омской области

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, уничтоживший половину деревни Каракуль в Омской области. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

"Пожар ликвидирован в 05:41 (02:41 мск) 07.05.2021 года. К тушению пожара от МЧС России привлекались 21 человек и 9 единиц техники", — уточнили в управлении.

В Омской области пожар уничтожил половину деревни

В Омской области пожар уничтожил половину деревни

Ранее в Нижегородской области мощный природный пожар охватил кладбище.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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