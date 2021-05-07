Эксперт рассказала, как защититься от слежки в WhatsApp

Существует действенный и простой способ узнать, читает ли переписку в WhatsApp кто-то ещё. О том, как уберечься от слежки в мессенджере, рассказала специалист по тестированию приложения Gem4me Анастасия Ильичева в интервью агентству "Прайм".

Специалист посоветовала с помощью WhatsApp Web посмотреть все гаджеты, которые подключены к аккаунту. После этого следует нажать кнопку "Выйти из всех устройств".

"Авторизация останется только на том мобильном устройстве, которое вы в данный момент держите в руках. Выход из устройств нужно будет подтвердить ещё раз", — объяснила специалист по тестированию.

Если после этого войти в WhatsApp Web, то не должно отображаться никаких подключённых устройств, только сканер QR-кода. Для защиты своих сообщений необходимо всегда выходить из приложения: выйти из профиля через функции меню, если вход был выполнен не на своём устройстве. Эксперт советует также держать телефон только в надёжных местах и подключить двухфакторную аутентификацию, которая защищает устройство от несанкционированных входов.

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