Эксперт рассказала, как защититься от слежки в WhatsApp
Необходимо произвести несколько несложных действий в настройках гаджета.
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Существует действенный и простой способ узнать, читает ли переписку в WhatsApp кто-то ещё. О том, как уберечься от слежки в мессенджере, рассказала специалист по тестированию приложения Gem4me Анастасия Ильичева в интервью агентству "Прайм".
Специалист посоветовала с помощью WhatsApp Web посмотреть все гаджеты, которые подключены к аккаунту. После этого следует нажать кнопку "Выйти из всех устройств".
"Авторизация останется только на том мобильном устройстве, которое вы в данный момент держите в руках. Выход из устройств нужно будет подтвердить ещё раз", — объяснила специалист по тестированию.
Если после этого войти в WhatsApp Web, то не должно отображаться никаких подключённых устройств, только сканер QR-кода. Для защиты своих сообщений необходимо всегда выходить из приложения: выйти из профиля через функции меню, если вход был выполнен не на своём устройстве. Эксперт советует также держать телефон только в надёжных местах и подключить двухфакторную аутентификацию, которая защищает устройство от несанкционированных входов.
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