В Бразилии задержали 15-летнего подростка, готовившего нападение на школу

Полиция штата Рио-де-Жанейро задержала несовершеннолетнего, собиравшегося совершить нападение на школу. Сделать это он планировал в популярном туристическом городке Кабу-Фриу в 170 км от столицы штата, сообщает G1.

"С удивившим нас спокойствием он сказал, что действительно собирается провести эту акцию. Мы уже говорили с прокуратурой. Теперь мы собираемся направить его под стражу до тех пор, пока он не пройдёт психиатрическую экспертизу", — сказал представитель гражданской полиции Карлос Эдуардо Алмейда.

О подготовке преступления 15-летний школьник рассказал в соцсетях. Злоумышленник признался, что в ближайшие дни готовил атаку. На его сообщения обратило внимание подразделение Минюста Бразилии по кибер-разведке. У подростка в доме была найдена нацистская символика, а также ингредиенты для приготовления зажигательных смесей. Он заключён под стражу по обвинению в подготовке теракта.

Ранее в Бразилии другой молодой человек мачете зарубил двух воспитательниц и троих детей в детсаду. Нападавшего удалось задержать, мотивы его преступления неизвестны.

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