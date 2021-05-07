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В Twitter теперь можно оставлять "чаевые" любимым авторам

Пока новшество доступно только англоязычным пользователям iOS и Android.

7 мая 2021, 05:03
<p>Фото © ТАСС / imago images / Joko</p>

Фото © ТАСС / imago images / Joko

Twitter добавила новую функцию под названием Tip Jar, которая позволяет направить финансовые поощрения, так называемые чаевые, понравившимся авторам. Об этом сообщается на сайте компании.

Новшество пока доступно только англоязычным пользователям iOS и Android. Перевести денежные средства можно лишь журналистам, популярным авторам, а также экспертам. Однако, как сообщают разработчики, в планах увеличить круг людей, твиты которых можно будет оценить финансово. Также планируется расширить языковую группу аудитории.

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Авторы
Юлия Коновалова

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