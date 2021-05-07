В Twitter теперь можно оставлять "чаевые" любимым авторам

Twitter добавила новую функцию под названием Tip Jar, которая позволяет направить финансовые поощрения, так называемые чаевые, понравившимся авторам. Об этом сообщается на сайте компании.

Новшество пока доступно только англоязычным пользователям iOS и Android. Перевести денежные средства можно лишь журналистам, популярным авторам, а также экспертам. Однако, как сообщают разработчики, в планах увеличить круг людей, твиты которых можно будет оценить финансово. Также планируется расширить языковую группу аудитории.