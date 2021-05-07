Режим ЧС ввели в селе Хабаровского края из-за ледохода на реке Амур

Режим ЧС ввели в границах села Калиновка Хабаровского края из-за ледохода на реке Амур, который стало причиной повреждения опор ЛЭП в населённом пункте. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС России по Хабаровскому краю.

"В результате подвижки льда на реке Амур произошло повреждение пяти опор ЛЭП в Калиновке. Под отключение энергоснабжения попали 52 жилых дома с населением 158 человек. Главой Ульчского района в границах сельского поселения "Село Калиновка" введён режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении.

В результате подъёма уровня воды в реке имеются подтопления на территории Ульчского и Нанайского районов. По одному участку дороги подтоплено в посёлках Быстринск и Дуди, сёлах Мариинское, Богородское, Сусанино, Тахта, Тыр Ульчского района.

По данным МЧС, в ближайшие сутки-двое у села Богородское Ульчского района возможен дополнительный подъём уровня воды на 70–80 см до отметки 580 см. Сохраняется угроза подтопления внутрипоселковых дорог, приусадебных участков населённых пунктов, расположенных ниже по течению.

Силы территориальной подсистемы РСЧС приведены в готовность к реагированию на возможные последствия подтоплений. Также при необходимости в готовности к убытию находятся подразделения МЧС России.

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