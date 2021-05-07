"Ой, как мило": Наглый кот Геращенко неожиданно "ворвался" в прямой эфир и довёл студию до истерики

Наглый кот Геращенко неожиданно появился в кадре и довёл студию до истерики. Видео © Facebook / Наташа Влащенко

Наглый кот одним хвостом сорвал прямой эфир первого замглавы МВД Украины Антона Геращенко. Нардеп по видеосвязи давал комментарий телеканалу "Украина 24", когда в кадре его лицо стал закрывать пушистый хвост домашнего питомца.

Кот взобрался на компьютер и начал заигрывать с хозяином. Появление усатого "гостя" переполошило всю студию. Смех не смог сдержать ни сам замминистра, ни ведущая, ни остальные участники передачи.

"Ой, как мило, кто пытается попасть в эфир с замглавы МВД — кот или собака?" — поинтересовалась ведущая Наташа Влащенко.

Геращенко показал рыжего питомца, извинился за инцидент и отпустил его. Замминистра с улыбкой заметил, что он мешает выступать. Кадры с пушистым участником съёмок позже ведущая выложила у себя в фейсбуке.

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