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У нас серебро! Сборная России уступила Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею

Самым результативным стал Матвей Мичков, который забил гол и сделал две голевые передачи.

7 мая 2021, 03:39
<p>Фото © Федерация хоккея России</p>

Фото © Федерация хоккея России

Сборная России уступила Канаде и завоевала серебро в матче юниорского чемпионата мира по хоккею. Красно-белые выиграли у национальной команды со счётом 5:3. Встреча состоялась на стадионе "Комерика-центр" в американском городе Фриско.

Видео © VK / Хоккей России

В составе победителей шайбы забросили Коннор Бедард на 16-й минуте, Шейн Райт (20, 60), Бреннан Отманн (25), Логан Станковен (37). У российских юношей наиболее результативным стал "самый ценный игрок ЮЧМ-2021" Матвей Мичков, который забил гол и сделал две голевые передачи. Ещё по шайбе забросили Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

Лучшим игроком дня на ЮЧМ признан форвард сборной России Мирошниченко

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Сборная России второй раз подряд проиграла в финале ЮЧМ. В предыдущем розыгрыше турнира россияне в матче за первое место уступили Швеции в овертайме (3:4). Сборная Канады становится победителем в четвёртый раз. Россия брала золото турнира в 2007 году.

Напомним, на старте турнира наша команда в драматичном матче обыграла США, а после уступила Финляндии по буллитам.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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