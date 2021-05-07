У нас серебро! Сборная России уступила Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею

Сборная России уступила Канаде и завоевала серебро в матче юниорского чемпионата мира по хоккею. Красно-белые выиграли у национальной команды со счётом 5:3. Встреча состоялась на стадионе "Комерика-центр" в американском городе Фриско.

Видео © VK / Хоккей России

В составе победителей шайбы забросили Коннор Бедард на 16-й минуте, Шейн Райт (20, 60), Бреннан Отманн (25), Логан Станковен (37). У российских юношей наиболее результативным стал "самый ценный игрок ЮЧМ-2021" Матвей Мичков, который забил гол и сделал две голевые передачи. Ещё по шайбе забросили Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

Сборная России второй раз подряд проиграла в финале ЮЧМ. В предыдущем розыгрыше турнира россияне в матче за первое место уступили Швеции в овертайме (3:4). Сборная Канады становится победителем в четвёртый раз. Россия брала золото турнира в 2007 году.

Напомним, на старте турнира наша команда в драматичном матче обыграла США, а после уступила Финляндии по буллитам.

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