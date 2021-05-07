У нас серебро! Сборная России уступила Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею
Самым результативным стал Матвей Мичков, который забил гол и сделал две голевые передачи.
Фото © Федерация хоккея России
Сборная России уступила Канаде и завоевала серебро в матче юниорского чемпионата мира по хоккею. Красно-белые выиграли у национальной команды со счётом 5:3. Встреча состоялась на стадионе "Комерика-центр" в американском городе Фриско.
Видео © VK / Хоккей России
В составе победителей шайбы забросили Коннор Бедард на 16-й минуте, Шейн Райт (20, 60), Бреннан Отманн (25), Логан Станковен (37). У российских юношей наиболее результативным стал "самый ценный игрок ЮЧМ-2021" Матвей Мичков, который забил гол и сделал две голевые передачи. Ещё по шайбе забросили Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.
Сборная России второй раз подряд проиграла в финале ЮЧМ. В предыдущем розыгрыше турнира россияне в матче за первое место уступили Швеции в овертайме (3:4). Сборная Канады становится победителем в четвёртый раз. Россия брала золото турнира в 2007 году.
Напомним, на старте турнира наша команда в драматичном матче обыграла США, а после уступила Финляндии по буллитам.
Выбор редакции
"100 минут штрафа за первый период": Хоккеисты "Рейнджерса" и "Вашингтона" устроили жаркое побоище на льду и установили рекорд
Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал юниорского ЧМ по хоккею
"Дьяволы" против "тренеришки": "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" вышли в финал Лиги Европы
"Ой, как мило": Наглый кот Геращенко неожиданно "ворвался" в прямой эфир и довёл студию до истерики
В ЛНР сообщили о пятикратном росте количества обстрелов со стороны Украины
Комментариев: 0