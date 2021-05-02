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Кошка спасла хозяйке жизнь, когда резко изменилась в поведении и начала постоянно лежать на её груди

35-летняя Кейт Кинг-Скриббинс из Сент-Пола, штат Миннесота, недавно официально вылечилась от рака — в её организме не осталось ни одной поражённой клеточки. Но ситуация могла сложиться трагически, если бы не одна странная привычка кота девушки.

2 мая 2021, 12:00

Фото © Instagram / mypinkgenes

Чуть больше трёх лет назад кот девушки по кличке Огги начал как одержимый лежать на левой груди хозяйки каждый раз, когда у него была такая возможность. Поначалу девушка не обращала на это внимания, но, проснувшись посреди ночи от стреляющей боли, она тут же побежала записываться к маммологу.

Я вспоминаю то, как сильно изменилось его поведение и отношение ко мне до того, как мне поставили диагноз, и искренне верю: он пытался предупредить меня об опасностях, растущих в моём теле

Кейт Кинг-Скриббинс

Фото © Instagram / mypinkgenes

Фото © Instagram / mypinkgenes

Огги всегда любил прижиматься ко мне, но тогда он начал делать это агрессивнее, чем обычно. Было странно. Он сосредоточился на моей груди, особенно на левой. Это продолжалось несколько месяцев, прежде чем я сама поняла, что происходит

Кейт Кинг-Скриббинс

Кейт, которая работает следователем по вопросам мошенничества в сфере здравоохранения, пришла на обследование, и на первом же приёме в левой груди врач обнаружил уплотнение. После всех анализов и длинных дней, проведённых в ожидании, Кейт поставили страшный диагноз: рак груди третьей степени. Дальше — несколько месяцев изнурительной борьбы: химиотерапия, операции, облучения.

Фото © Instagram / mypinkgenes

Фото © Instagram / mypinkgenes

Сейчас Кейт может выдохнуть — последние анализы показали, что в её организме не осталось клеток, поражённых раком, так что она официально здорова. Удивительно, но поведение Огги тоже изменилось. Для этого девушка на протяжении всего процесса лечения следила за питомцем, которого она подобрала на улице ещё студенткой.

Я отметила, что он продолжал вести себя так же на протяжении всей химиотерапии. И только когда раковую опухоль вырезали, он перестал уделять внимание моей груди

Кейт Кинг-Скриббинс

Фото © Instagram / mypinkgenes

Фото © Instagram / mypinkgenes

Сейчас американка точно знает — животные чувствуют свои и чужие тела намного лучше людей. И если кот начнёт вести себя так же, как и три года назад, то она тут же побежит к врачу, пишет Daily Mail. Впрочем, у девушки дома целая "бригада скорой помощи". Помимо Огги ещё одна кошка и две собаки.

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Больная раком дочь расплакалась, увидев, как мама побрилась налысо вместе с ней — трогательное видео

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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