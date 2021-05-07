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Захватчик банка в США сдался полиции, заложники освобождены

Переговоры со злоумышленником длились более восьми часов.

7 мая 2021, 04:26

Захватчик заложников в отделении банка Wells Fargo в городе Сент-Клауд американского штата Миннесота задержан. По данным NBC News, злоумышленник сдался полиции добровольно.

Оказалось, что грабитель действовал в одиночку. После восьми часов переговоров злоумышленник добровольно отпустил заложников. Данных о пострадавших или погибших не поступало.

В США грабители захватили заложников в отделении банка

В США грабители захватили заложников в отделении банка

А в штате Теннесси ранее ученик открыл стрельбу в школе. Затем он засел в туалете и начал отстреливаться от прибывших на место стражей порядка, в результате чего был убит.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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