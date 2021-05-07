Захватчик банка в США сдался полиции, заложники освобождены

Оказалось, что грабитель действовал в одиночку. После восьми часов переговоров злоумышленник добровольно отпустил заложников. Данных о пострадавших или погибших не поступало.

А в штате Теннесси ранее ученик открыл стрельбу в школе. Затем он засел в туалете и начал отстреливаться от прибывших на место стражей порядка, в результате чего был убит.