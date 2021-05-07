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Под Тюменью "тойота" влетела под фуру: один человек погиб, трое пострадали

В ГИБДД отметили, что травмировался семилетний мальчик — сын погибшего пассажира.

7 мая 2021, 05:25
<p>Фото © ГИБДД по Тюменской области</p>

Фото © ГИБДД по Тюменской области

Один человек погиб и ещё трое пострадали в результате ДТП в Ишимском районе Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"Пьяный водитель спровоцировал ДТП на 291-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области, один человек погиб, три человека, в том числе семилетний мальчик, ранены", — говорится в сообщении.

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Поздно вечером 32-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, на полной скорости влетел в грузовик, который стоял на светофоре. В результате на месте погиб один из его пассажиров, который сидел на переднем сиденье. Ещё двое сидели сзади, в том числе и семилетний сын погибшего. Мальчик был госпитализирован. По данным правоохранителей, водитель иномарки в момент аварии был пьян. Освидетельствование показало большое количество спирта в его организме.

Ранее Лайф сообщал, что в результате столкновения трёх легковых автомобилей и грузовика в Меленковском районе под Владимиром погибло четыре человека.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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