Под Тюменью "тойота" влетела под фуру: один человек погиб, трое пострадали
В ГИБДД отметили, что травмировался семилетний мальчик — сын погибшего пассажира.
Фото © ГИБДД по Тюменской области
Один человек погиб и ещё трое пострадали в результате ДТП в Ишимском районе Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
"Пьяный водитель спровоцировал ДТП на 291-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области, один человек погиб, три человека, в том числе семилетний мальчик, ранены", — говорится в сообщении.
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Поздно вечером 32-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, на полной скорости влетел в грузовик, который стоял на светофоре. В результате на месте погиб один из его пассажиров, который сидел на переднем сиденье. Ещё двое сидели сзади, в том числе и семилетний сын погибшего. Мальчик был госпитализирован. По данным правоохранителей, водитель иномарки в момент аварии был пьян. Освидетельствование показало большое количество спирта в его организме.
Ранее Лайф сообщал, что в результате столкновения трёх легковых автомобилей и грузовика в Меленковском районе под Владимиром погибло четыре человека.
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