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Метеоролог рассказал, когда в Северное полушарие придёт "красная жара"

Однако полностью опираться на этот прогноз не стоит, поскольку он достаточно долгосрочный, отметил специалист.

7 мая 2021, 06:42
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Температура воздуха в Северном полушарии планеты с мая по июль может оказаться выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя долгосрочный прогноз, который представила Всемирная метеорологическая организация.

"Представлен прогноз май, июнь, июль... Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы", — приводит его слова РИА "Новости".

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Вероятность, что теплее обычного будет на Урале и в европейской части России, — 50%. На большее везение могут рассчитывать жители азиатской части. Вильфанд подчеркнул, что аналогичный прогноз ранее делали российские специалисты. При этом он отметил, что опираться на него не стоит, так как данные являются лишь ориентиром для профессионального сообщества.

Ранее россиян предупреждали о сильных ливнях в майские праздники, а москвичам и вовсе прогнозировали снег. Но вместо этого на столицу обрушился настоящий ураган: в регионе был объявлен жёлтый уровень опасности, а ветер повалил 56 деревьев и повредил 44 автомобиля. Не обошлось и без пострадавших.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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