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Регион
Опубликовано 7 мая 2021, 08:10

За сутки в России выявили 8386 новых случаев ковида

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

В Москве выявили почти три тысячи новых случаев заболевания.

В России за последние сутки выявлено 8386 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 376 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8022 человека", — говорится в сообщении.

В Москве число новых заболевших составило 2846, в Санкт-Петербурге — 722, в Подмосковье — 608, в Ростовской и Воронежской областях — 210 и 142 соответственно.

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Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 4 863 514 случаев CoViD-19 в 85 регионах. Умерло 112 622 пациента, выздоровели 4 480 360 человек.

Напомним, накануне в России зарегистрировали новую вакцину "Спутник лайт". Данный препарат является первым компонентом вакцины "Спутник V".

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Никита Никонов
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