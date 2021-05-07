За сутки в России выявили 8386 новых случаев ковида

В Москве выявили почти три тысячи новых случаев заболевания.

В России за последние сутки выявлено 8386 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 376 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8022 человека", — говорится в сообщении.

В Москве число новых заболевших составило 2846, в Санкт-Петербурге — 722, в Подмосковье — 608, в Ростовской и Воронежской областях — 210 и 142 соответственно.

Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 4 863 514 случаев CoViD-19 в 85 регионах. Умерло 112 622 пациента, выздоровели 4 480 360 человек.