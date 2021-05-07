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Индия установила 11-й ковидный антирекорд с начала апреля

Третий раз за всё время и второй подряд в стране фиксируется более 400 000 заболевших за одни сутки.

7 мая 2021, 08:43
<p>Фото © ТАСС / Pradeep Gaur / SOPA Images via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Pradeep Gaur / SOPA Images via ZUMA Wire

За сутки власти Индии зарегистрировали 414 188 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии.

Это уже 11-й максимум суточного прироста с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 21 491 598 человек.

Также это третий раз за всё время и второй подряд, когда Индия зафиксировала более 400 000 заболевших за одни сутки. Превышение такой планки прежде наблюдалось 1 и 6 мая [401 993 и 412 262 человека соответственно].

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Количество смертей от ковида за 24 часа возросло на 3 915, достигнув отметки в 234 083. Число выздоровевших увеличилось на 331 507 — до 17 612 351 человека.

За сутки в Индии привились 2 370 298 человек. Всего в стране вакцинировались 164 973 058 жителей. Таким образом, Индия остаётся в списке лидеров по скорости вакцинации населения.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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