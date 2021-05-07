Индия установила 11-й ковидный антирекорд с начала апреля
Третий раз за всё время и второй подряд в стране фиксируется более 400 000 заболевших за одни сутки.
Фото © ТАСС / Pradeep Gaur / SOPA Images via ZUMA Wire
За сутки власти Индии зарегистрировали 414 188 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии.
Это уже 11-й максимум суточного прироста с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 21 491 598 человек.
Также это третий раз за всё время и второй подряд, когда Индия зафиксировала более 400 000 заболевших за одни сутки. Превышение такой планки прежде наблюдалось 1 и 6 мая [401 993 и 412 262 человека соответственно].
Количество смертей от ковида за 24 часа возросло на 3 915, достигнув отметки в 234 083. Число выздоровевших увеличилось на 331 507 — до 17 612 351 человека.
За сутки в Индии привились 2 370 298 человек. Всего в стране вакцинировались 164 973 058 жителей. Таким образом, Индия остаётся в списке лидеров по скорости вакцинации населения.
Как сообщал ранее Лайф, в последние дни Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.
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