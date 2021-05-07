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Экс-тренер сборной Плющев назвал причину поражения России в финале ЮЧМ от Канады

Специалист отметил, что долгожданное золото было так близко, но не стоит считать поражение трагедией, ведь "игра в финале — это всё-таки определённый успех".

7 мая 2021, 08:24
<p>Фото © ТАСС / Круглякова Марина</p>

Фото © ТАСС / Круглякова Марина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал поражение национальной команды в финале юниорского чемпионата мира – 2021 от команды Канады.

"Я бы не сказал, что серебро для нас не самый удачный результат, финал есть финал. Каждая команда показала, на что она способна. Канадцы были точнее в завершении, более грамотно сыграли в обороне. Мы многовато пропускаем на протяжении всего этого чемпионата, за матчи плей-офф пропустили много голов. Чтобы выигрывать чемпионат, я думаю, надо в среднем пропускать не больше двух шайб", — цитирует его портал sport24.

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Плющев отметил, что долгожданное золото было так близко, но не стоит считать поражение трагедией, ведь "игра в финале — это всё-таки определённый успех".

Напомним, сборная России уступила Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею со счётом 3:5. Самым результативным у россиян стал Матвей Мичков, который забил гол и сделал две голевые передачи.

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Лучшим игроком дня на ЮЧМ признан форвард сборной России Мирошниченко

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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