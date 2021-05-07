Экс-тренер сборной Плющев назвал причину поражения России в финале ЮЧМ от Канады

"Я бы не сказал, что серебро для нас не самый удачный результат, финал есть финал. Каждая команда показала, на что она способна. Канадцы были точнее в завершении, более грамотно сыграли в обороне. Мы многовато пропускаем на протяжении всего этого чемпионата, за матчи плей-офф пропустили много голов. Чтобы выигрывать чемпионат, я думаю, надо в среднем пропускать не больше двух шайб", — цитирует его портал sport24.