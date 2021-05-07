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Глава ЛНР: Украина устроила в Донбассе гражданскую войну

По мнению Леонида Пасечника, на сегодняшний день регион является одной из наиболее горячих точек в мире.

7 мая 2021, 08:03
<p>Фото © ТАСС / Спринчак Валентин</p>

Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

Ситуация с обстрелами самопровозглашённой Луганской Народной Республики со стороны ВСУ фактически является гражданской войной. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, Киев не прекращает стрельбу, несмотря на то что считает регион украинским.

"На самом деле это самая настоящая гражданская война, и об этом стоит говорить вслух. По-другому расценивать это абсолютно невозможно. Де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день. То есть получается, что ВСУ стреляют по своим же гражданам", — сказал Пасечник в интервью РИА "Новости".

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По его словам, на сегодняшний день Донбасс является одной из самых горячих точек в мире, поскольку там "сошлось слишком много интересов". Политик выразил надежду на то, что тема вооружённого конфликта в регионе будет затронута на переговорах президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, встреча которых может пройти этим летом.

Ранее Пасечник заявил, что убийцы полевых командиров ЛНР будут найдены.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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