Глава ЛНР раскрыл, кого боится Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский зависит от финансовой помощи Запада и националистов. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На сегодняшний день на Украине есть ещё, наверное, политические и военные силы, которые сформированы из числа вот именно националистов, которые страшно ненавидят Россию. И для них гораздо больше, наверное, другом и товарищем является Америка, нежели Россия", — сказал он в интервью РИА "Новости".

По мнению Пасечника, эти структуры имеют большую силу на Украине и вызывают страх у Зеленского. Во-вторых, украинский лидер боится Запада, ведь от США и Евросоюза во многом зависит экономика страны.

"Будет послушным президент Зеленский — значит, он получит очередной транш. Каким-то образом Украина, хорошо или плохо, но сможет прожить какой-то определённый период времени. Будет непослушным — транш не получит", — добавил Пасечник и отметил, что зеркальное отражение экономики Украины можно увидеть в Донбассе.

Напомним, ранее украинский общественный деятель Валентин Землянский также заявил, что Зеленский боится радикалов и готов слышать только их, а не простых людей.

Авторы