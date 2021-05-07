Глава ЛНР раскрыл, кого боится Зеленский
Одна из этих сил находится внутри Украины, а другая — за её пределами.
Фото © ТАСС / EPA / VALENTYN OGIRENKO / POOL
Президент Украины Владимир Зеленский зависит от финансовой помощи Запада и националистов. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"На сегодняшний день на Украине есть ещё, наверное, политические и военные силы, которые сформированы из числа вот именно националистов, которые страшно ненавидят Россию. И для них гораздо больше, наверное, другом и товарищем является Америка, нежели Россия", — сказал он в интервью РИА "Новости".
По мнению Пасечника, эти структуры имеют большую силу на Украине и вызывают страх у Зеленского. Во-вторых, украинский лидер боится Запада, ведь от США и Евросоюза во многом зависит экономика страны.
"Будет послушным президент Зеленский — значит, он получит очередной транш. Каким-то образом Украина, хорошо или плохо, но сможет прожить какой-то определённый период времени. Будет непослушным — транш не получит", — добавил Пасечник и отметил, что зеркальное отражение экономики Украины можно увидеть в Донбассе.
Напомним, ранее украинский общественный деятель Валентин Землянский также заявил, что Зеленский боится радикалов и готов слышать только их, а не простых людей.
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