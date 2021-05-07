В состав ВМФ РФ вошёл новый подводный ракетный крейсер "Казань"

В состав ВМФ РФ включён новый корабль — атомный подводный ракетный крейсер "Казань" проекта "Ясень-М". Об этом журналистам сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Сегодня в Северодвинске на предприятии "Севмаш" под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) четвёртого поколения "Казань" проекта "Ясень-М". На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский флаг", — сказали в военном ведомстве.

На торжественной церемонии главком ВМФ выразил уверенность в том, что экипаж "Казани" будет с достоинством и честью нести службу и сделает всё для укрепления обороноспособности Российской Федерации.

Напомним, головная ядерная подводная лодка "Ясень-М" "Казань" проекта 885М была произведена производственным объединением "Севмаш" и спущена на воду 31 марта 2017 года. 21 ноября 2020 года атомный подводный ракетный крейсер вышел на завершающий этап государственных испытаний. 30 ноября субмарина успешно выполнила стрельбу ракетой "Оникс".

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