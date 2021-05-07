В Москве проходит генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади. Видео © LIFE

В Москве началась генеральная репетиция Парада Победы, который состоится 9 Мая. В ней принимают участие военнослужащие, наземная техника, а также авиация.

В течение часа на Красную площадь выйдет пешая колонна из 37 парадных расчётов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Суворовских училищ и кадетских корпусов, представители казачьих войск и военной полиции, а также парадный расчёт военнослужащих женского пола. Всего на главную брусчатку страны выйдет свыше 12 тысяч человек.

Следом за пешей колонной под стенами Кремля проедет военная техника. Среди 190 образцов будут продемонстрированы легендарные танки Т-34, современные Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", бронеавтомобили "Тайфун", БМП, боевые комплексы "Искандер-М" и "Торнадо-С", огнемётные системы залпового огня ТОС-1А и другие.

Завершится торжественная часть пролётом авиации. Воздушный строй откроют вертолётные расчёты. Следом за ними пролетят военно-транспортные Ил-76, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, топливозаправщики Ил-78, бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Су-24, а также истребители Су-35С, Су-57, МиГ-31К, Су-30СМ и МиГ-29. В завершение парада штурмовики Су-25 раскрасят небо над центром столицы в цвета российского триколора. Всего в небе столицы пролетит 76 воздушных судов.

Как сообщал ранее Лайф, в 2021 году у парада будет новый голос. Умершего в 2020 году диктора, народного артиста России Евгения Хорошевцева заменит его ученик Антон Сунцов.

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