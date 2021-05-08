Кравчук назвал условие восстановления отношений между Россией и Украиной

Россия и Украина могут восстановить двусторонние отношения, если конфликт на Юго-Востоке Незалежной решится в пользу Киева. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук

По его словам, расклад сил может изменить вступление Украины в НАТО.

"Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством", — приводит мнение первого президента Украины Ura.ru.

Тогда, уточнил Кравчук, восстановление двусторонних отношений станет вопросом времени. Кроме того, страны должны направить силы на решение внутренних проблем, а не на войну, заметил он.

"Наладим нормальную границу, не будем воевать, будем совершать обмен продуктами, обмен производственных изделий, торговля и другие дела", — заключил собеседник агентства.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о том, что количество обстрелов ЛНР со стороны украинских военных возросло в пять раз. Так, например, несколько дней назад погиб военнослужащий Народной милиции, а в начале апреля под Донецком в результате бомбёжки на глазах у бабушки был убит пятилетний ребёнок. По словам Пасечника, Украина развернула настоящую гражданскую войну.

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