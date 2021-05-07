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Раскрыты три причины обострения конфликта в Донбассе

По мнению политолога Маркова, разобраться с ними можно посредством ликвидации "марионеточной киевской хунты", стремящейся превратить Украину в антироссийское государство.

7 мая 2021, 12:51
<p>Фото © ТАСС / Спринчак Валентин</p>

Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

Украина пошла на обострение конфликта в Донбассе по трём причинам. О них в беседе с телеканалом "360" рассказал политолог Сергей Марков.

"Первая причина — они так встречают Блинкена. Власти Украины считают его начальником страны, поскольку он принимает ключевые решения, и они считают, что госсекретарю очень приятно, когда убивают русских, когда можно развязывание конфликта свалить на русских", — отметил эксперт.

Три человека погибли при очередном обстреле Донбасса ВСУ

Три человека погибли при очередном обстреле Донбасса ВСУ

Также, по мнению Маркова, не обошлось без влияния неонацистских подразделений, которые поддерживают нынешнюю власть на Украине.

"Дело в том, что среди неонацистских подразделений довольно много католиков и язычников. Грекокатолическая конфессия превратилась в некий аналог ИГИЛ*, где развита политическая составляющая. Они как бы мстят, зная, что идёт православная Пасха. Им нужно убить православных, закошмарить их", — объяснил политолог.

Ещё одной причиной он назвал канун Дня Победы, который вызывает ненависть у упомянутых неонацистов. Решить проблему можно, как отметил Марков, посредством ликвидации "марионеточной киевской хунты", стремящейся превратить Украину в антироссийское государство.

Глава ЛНР: Украина устроила в Донбассе гражданскую войну

Глава ЛНР: Украина устроила в Донбассе гражданскую войну

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о том, что количество обстрелов ЛНР со стороны украинских военных возросло в пять раз. Так, например, несколько дней назад погиб военнослужащий Народной милиции, а в начале апреля под Донецком в результате бомбёжки на глазах у бабушки был убит пятилетний ребёнок. По словам Пасечника, Украина развернула настоящую гражданскую войну.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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