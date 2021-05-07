Раскрыты три причины обострения конфликта в Донбассе

Украина пошла на обострение конфликта в Донбассе по трём причинам. О них в беседе с телеканалом "360" рассказал политолог Сергей Марков.

"Первая причина — они так встречают Блинкена. Власти Украины считают его начальником страны, поскольку он принимает ключевые решения, и они считают, что госсекретарю очень приятно, когда убивают русских, когда можно развязывание конфликта свалить на русских", — отметил эксперт.

Также, по мнению Маркова, не обошлось без влияния неонацистских подразделений, которые поддерживают нынешнюю власть на Украине.

"Дело в том, что среди неонацистских подразделений довольно много католиков и язычников. Грекокатолическая конфессия превратилась в некий аналог ИГИЛ*, где развита политическая составляющая. Они как бы мстят, зная, что идёт православная Пасха. Им нужно убить православных, закошмарить их", — объяснил политолог.

Ещё одной причиной он назвал канун Дня Победы, который вызывает ненависть у упомянутых неонацистов. Решить проблему можно, как отметил Марков, посредством ликвидации "марионеточной киевской хунты", стремящейся превратить Украину в антироссийское государство.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о том, что количество обстрелов ЛНР со стороны украинских военных возросло в пять раз. Так, например, несколько дней назад погиб военнослужащий Народной милиции, а в начале апреля под Донецком в результате бомбёжки на глазах у бабушки был убит пятилетний ребёнок. По словам Пасечника, Украина развернула настоящую гражданскую войну.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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