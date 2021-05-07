Три человека погибли при очередном обстреле Донбасса ВСУ

В Донбассе три человека погибли в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о том, что количество обстрелов ЛНР со стороны украинских военных возросло в пять раз. Так, например, несколько дней назад погиб военнослужащий Народной милиции, а в начале апреля под Донецком в результате бомбёжки на глазах у бабушки был убит пятилетний ребёнок. По словам Пасечника, Украина развернула настоящую гражданскую войну.