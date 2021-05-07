Три человека погибли при очередном обстреле Донбасса ВСУ
В правоохранительных органах ДНР выразили соболезнования родственникам погибших.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
В Донбассе три человека погибли в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.
"К сожалению, от вражеских обстрелов погибли трое защитников нашей республики. Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибших военнослужащих", — сказал он.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о том, что количество обстрелов ЛНР со стороны украинских военных возросло в пять раз. Так, например, несколько дней назад погиб военнослужащий Народной милиции, а в начале апреля под Донецком в результате бомбёжки на глазах у бабушки был убит пятилетний ребёнок. По словам Пасечника, Украина развернула настоящую гражданскую войну.
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