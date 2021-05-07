Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с мобильного приложения "Улица героев"

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять ограничение доступа к приложению "Улица героев", принадлежащему ГТРК "Саратов". Об этом сообщается на сайте ведомства. Ранее приложение, в котором размещена информация исторического характера, было удалено из Google Play.

В письме РКН отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

"Подчёркиваем, любые действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом и их героическом подвиге, совершённом в ходе Второй мировой войны, являются недопустимыми", — говорится в сообщении.

Роскомнадзор требует проинформировать о снятии ограничений, а также пояснить причины их введения.

Приложение "Улица героев" знакомит с биографиями героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в разных городах России, его цель — сохранить и передать поколениям память о победителях.

Ранее стало известно, что российский суд в конце мая и начале июня рассмотрит вопрос о штрафах Facebook, Google, Twitter и TikTok.

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