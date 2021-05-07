"Некомпетентность и апломб": В Госдуме оценили возможный уход Псаки с поста пресс-секретаря Байдена

Несмотря на возможный уход Джен Псаки с поста пресс-секретаря Белого дома, внешнеполитическая риторика США вряд ли претерпит изменения. Такое мнение высказала член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

"Свойственное ей сочетание некомпетентности и апломба часто производит курьёзное впечатление, однако надо понимать, что основная масса сотрудников Госдепа качественно не отличается от неё каким-то иным видением мира. Если угодно, Псаки — "плоть от плоти" современной американской дипломатии", — цитирует Панину РИА "Новости".

Парламентарий отметила, что было бы хорошо, если бы с уходом Псаки поменялась не только форма, но и содержание, но надежд на это мало.

Напомним, ранее Джен Псаки заявила о своём возможном уходе с поста пресс-секретаря президента США. Она сообщила, что договаривалась с командой президента США Джо Байдена во время предвыборной кампании о сроке в один год.

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