Лукашенко согласился провести новые выборы в Белоруссии при одном условии
Политик ответил на требования Запада и заявил, что готов переступить через независимость страны.
Фото © ТАСС / Петров Николай
Досрочные выборы президента в Белоруссии могут состояться только одновременно с аналогичными выборами в США. Такое условие назвал глава белорусской республики Александр Лукашенко.
"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу всё, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим", — цитирует его БелТА.
Лукашенко напомнил, что Соединённые Штаты вели нечестную избирательную кампанию, выкидывая бюллетени с голосами за действующего тогда президента Дональда Трампа. Он также вступился за экс-лидера США, отметив, что ему до сих пор не дают высказаться, блокируя социальные сети и буквально вытирая об него ноги.
Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от единственного кандидата — лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.
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