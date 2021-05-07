Красноярец совершил двойное убийство после того, как сожительница выгнала его из дома
Злоумышленник пришёл с повинной и признался в содеянном, отметив, что сделал это из-за личной обиды.
Красноярец совершил двойное убийство после того, как сожительница выгнала его из дома. Видео © ГУ МВД по Красноярскому краю
В Красноярске по подозрению в убийстве двух человек задержан мужчина. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
По данным следствия, утром 7 мая сибиряк пришёл в квартиру к сожительнице и увидел, что у неё в гостях находятся 39-летний мужчина и 32-летняя женщина. На почве ревности он схватил нож и нанёс ранения всем троим, после чего скрылся. Выжить удалось лишь гостье.
62-летний мужчина был задержан после явки с повинной. Злоумышленник признался в убийстве, отметив, что сделал это из-за личной обиды. Пять дней назад сожительница выгнала его из дома.
Ранее Лайф писал, что житель Кубани сознался в убийстве 26-летней давности. Но ему не грозит тюрьма из-за истекшего срока давности преступления.
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